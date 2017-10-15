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В Сомали число жертв теракта возросло до 190 человек, в стране объявлен 3-дневный траур

15 октября 2017 13:58
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Новости Сомали. В Сомали многократно возросло число жертв теракта на одной из оживленных улиц Могадишо. В списке погибших уже около 190 человек, по меньшей мере 200 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сомали число жертв теракта возросло до 190 человек, в стране объявлен 3-дневный траур-1

Больницы переполнены, врачи не успевают оперировать пострадавших и ежечасно констатируют гибель нескольких новых человек.

Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы 14 октября. Рядом с гостиницей взлетел на воздух начиненный взрывчаткой грузовик. Злоумышленник планировал въехать на нем в отель, однако помешала полиция. В районе ЧП разрушены несколько зданий, сожжены десятки автомобилей. Это крупнейшее нападение за последние годы. В стране объявлен 3-дневный траур.

# Фотофакт # Теракт в Сомали

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