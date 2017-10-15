В Сомали число жертв теракта возросло до 190 человек, в стране объявлен 3-дневный траур

Новости Сомали. В Сомали многократно возросло число жертв теракта на одной из оживленных улиц Могадишо. В списке погибших уже около 190 человек, по меньшей мере 200 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больницы переполнены, врачи не успевают оперировать пострадавших и ежечасно констатируют гибель нескольких новых человек.