Прямой эфир

В Сочи вертолет упал на частный жилой дом: видео с места происшествия

01 ноября 2016 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Сочи вертолет упал территорию частного жилого дома.

Один человек погиб, пятеро пострадали. Машина частично разрушилась, из бака разлилось топливо.

Для предотвращения пожара ее залили пеной. На земле жертв удалось избежать.

Однако помяты два автомобиля, разрушена хозпостройка и повреждена опора электропередачи.

Власти сообщают, что упавший прогулочный на вертолете, на котором совершают экскурсионные облеты окрестностей города, могли осуществлять незаконную коммерческую деятельность. На месте происшествия работают спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Крушение

Другие новости рубрики

Все новости
В Пакистане от взрывов во время утилизации нефтяного танкера погибли 7 человек
01 ноября 2016 13:25

В Пакистане от взрывов во время утилизации нефтяного танкера погибли 7 человек

В Швеции около 50 автомобилей прокололи шины на шоссе
01 ноября 2016 13:20

В Швеции около 50 автомобилей прокололи шины на шоссе

В США и Великобритании празднование Хэллоуина обернулось трагедией
01 ноября 2016 10:24

В США и Великобритании празднование Хэллоуина обернулось трагедией