В Сочи вертолет упал на частный жилой дом: видео с места происшествия

Новости России. В Сочи вертолет упал территорию частного жилого дома.

Один человек погиб, пятеро пострадали. Машина частично разрушилась, из бака разлилось топливо.

Для предотвращения пожара ее залили пеной. На земле жертв удалось избежать.

Однако помяты два автомобиля, разрушена хозпостройка и повреждена опора электропередачи.

Власти сообщают, что упавший прогулочный на вертолете, на котором совершают экскурсионные облеты окрестностей города, могли осуществлять незаконную коммерческую деятельность. На месте происшествия работают спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.