В снежной ловушке: в Тегеране из-за сложных погодных условий закрыли аэропорты и перекрыли проезд по крупным автотрассам

Новости Ирана. Сильнейший снегопад обрушился на Иран. В столице – Тегеране – из-за сложных погодных условий закрыли аэропорты. Поваленные ветром деревья перекрыли проезд по многим крупным автотрассам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирана. Сильнейший снегопад обрушился на Иран. В столице – Тегеране – из-за сложных погодных условий закрыли аэропорты. Поваленные ветром деревья перекрыли проезд по многим крупным автотрассам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди оказались в снежной ловушке. Сейчас дороги патрулируют спасатели. Они доставляют людей в пункты временного обогрева. На данный момент помочь удалось более чем 6 тысячам человек.
В целях безопасности было принято решение отменить занятия для школьников в столице и нескольких соседних городах.
От обильных осадков пострадали около 20 провинций. В горах высота снежного покрова достигла почти полутора метров.