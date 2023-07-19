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В случае победы на выборах Трамп будет требовать от Европы возмещения за помощь Украине

19 июля 2023 06:00
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Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что будет требовать от европейских государств возмещения за военную помощь, которая была оказана Америкой Украине, если победит на выборах в 2024 году. Такую информацию приводит ТАСС. 

Трамп высказал обвинения в адрес действующего президента Штатов Джо Байдена. Он заявил, что действия американского лидера подводят мир к третьей мировой войне. 

В случае победы на президентских выборах, Трамп пообещал потребовать от европейски стран возместить Америке расходы на восстановление запасов вооружений, которые были переданы Киеву. Экс-лидер США обратил внимание, что Европа оказывает военную помощь Украине в гораздо меньших объемах, чем Штаты. Америка уже потратила 200 млрд долларов на эти цели, сказал Трамп. 

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден

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