В случае победы на выборах Трамп будет требовать от Европы возмещения за помощь Украине

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что будет требовать от европейских государств возмещения за военную помощь, которая была оказана Америкой Украине, если победит на выборах в 2024 году. Такую информацию приводит ТАСС.

Трамп высказал обвинения в адрес действующего президента Штатов Джо Байдена. Он заявил, что действия американского лидера подводят мир к третьей мировой войне.

В случае победы на президентских выборах, Трамп пообещал потребовать от европейски стран возместить Америке расходы на восстановление запасов вооружений, которые были переданы Киеву. Экс-лидер США обратил внимание, что Европа оказывает военную помощь Украине в гораздо меньших объемах, чем Штаты. Америка уже потратила 200 млрд долларов на эти цели, сказал Трамп.