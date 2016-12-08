В Словакии в костюме Санта Клауса арестован мужчина, который вместе с подельниками пытался ограбить пожилую даму

Новости Словакии. Не верьте Санте! В Словакии при попытке ограбления арестовали мужчину в костюме Клауса.

Вместе со своими подельниками, которые тоже были в образе, они ходили по домам, высматривая жертву.

Ею оказалась пожилая дама.

Пока женщина угощала злодеев чаем, один из воров вынес из дома драгоценности и 45 евро. Когда злоумышленники попытались скрыться, их заметил бдительный сосед старушки.

Санта и его подельники отправились в кутузку,

где отпразднуют, вероятно, не одно Рождество, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.