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В СИЗО в Ростовской области ликвидированы обвиняемые, захватившие заложников

16 июня 2024 09:32
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Обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников ростовского следственного изолятора. Об этом пишет ТАСС .

Кроме того сообщается, что в рамках спецоперации злоумышленники, взявшие заложников, были ликвидированы. При этом сами заложники не пострадали.

Ранее, утром в воскресенье, 16 июня, 6 обвиняемых захватили в заложники двух работников СИЗО. Они были вооружены ножом, а также имели при себе резиновую дубинку и пожарный топор. При этом на руки одного из удерживаемых сотрудников они надели наручники.

Захватившие требовали транспорт. Отмечается, что захват был запланирован за несколько месяцев. Позже появилась информация, что все злоумышленники были ликвидированы. Никто из сотрудников не пострадал.

# ЧП

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