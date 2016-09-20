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В Сирии уничтожен ООНовский гуманитарный конвой: 12 волонтеров погибли

20 сентября 2016 09:56
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Новости Сирии. Под Алеппо был уничтожен ООНовский гуманитарный конвой, при этом погибли как минимум 12 волонтеров, занимавшихся доставкой продовольственной и иной помощи жителям осажденного города. Организация Объединенных Наций потребовала незамедлительного расследования этой трагедии: если расстрел колонны был преднамеренным, это является несомненным преступлением, заявил заместитель Генсека ООН О-Браен.

В настоящий момент перемирие в Алеппо практически перестало соблюдаться: после удара по правительственной армии британских и американских ВВС боевики перешли в наступление, но их атака была отбита. Здесь ведутся ожесточенные боевые действия и определить, кто виновник удара по гуманитарному конвою, вряд ли получится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Сирии

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