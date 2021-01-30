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В Сирии террористы заминировали автомобиль. Погибли пять человек, в том числе ребёнок

30 января 2021 19:59
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Новости Сирии. Теракт в Сирии. По меньшей мере погибли пять человек, в том числе ребенок, и 13 пострадали в результате взрыва террористами заминированного автомобиля в Африне на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сирии террористы заминировали автомобиль. Погибли пять человек, в том числе ребёнок-1

Число жертв может увеличиться, так как некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. При взрыве был также нанесен крупный ущерб густонаселенному району, где расположено множество магазинов.

В Сирии террористы заминировали автомобиль. Погибли пять человек, в том числе ребёнок-4

Сообщения о терактах с севера провинции Алеппо поступают регулярно. Данная часть Сирии, расположенная на границе с Турцией, находится под контролем незаконных вооруженных бандформирований, которые нередко прибегают к терактам при противостоянии между собой.

# Теракт # Фотофакт

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