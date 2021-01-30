В Сирии террористы заминировали автомобиль. Погибли пять человек, в том числе ребёнок

Новости Сирии. Теракт в Сирии. По меньшей мере погибли пять человек, в том числе ребенок, и 13 пострадали в результате взрыва террористами заминированного автомобиля в Африне на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сирии. Теракт в Сирии. По меньшей мере погибли пять человек, в том числе ребенок, и 13 пострадали в результате взрыва террористами заминированного автомобиля в Африне на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число жертв может увеличиться, так как некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. При взрыве был также нанесен крупный ущерб густонаселенному району, где расположено множество магазинов.
Сообщения о терактах с севера провинции Алеппо поступают регулярно. Данная часть Сирии, расположенная на границе с Турцией, находится под контролем незаконных вооруженных бандформирований, которые нередко прибегают к терактам при противостоянии между собой.