В Сирии террористы заминировали автомобиль. Погибли пять человек, в том числе ребёнок

Новости Сирии. Теракт в Сирии. По меньшей мере погибли пять человек, в том числе ребенок, и 13 пострадали в результате взрыва террористами заминированного автомобиля в Африне на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв может увеличиться, так как некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. При взрыве был также нанесен крупный ущерб густонаселенному району, где расположено множество магазинов.