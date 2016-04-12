В Сирии разбился российский военный вертолёт: оба пилота погибли

Российский военный вертолёт «Ночной охотник» разбился в Сирии. Машина потерпела крушение в районе города Хомс.

При крушении погибли оба пилота.

Их тела эвакуированы и находятся на авиабазе Хмеймим. В министерстве обороны уже подтвердили, что вертолет не был сбит. Одной из возможных причин считается столкновение с землёй при ночном пилотировании в сложных условиях.

Отметим, что это уже второй российский боевой вертолёт, потерянный в ходе операции в Сирии. Первым был Ми-8, взорванный боевиками при выполнении поисково-спасательной операции после крушения Су-24 у границы с Турцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.