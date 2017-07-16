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В Сирии прогремел мощный взрыв: есть жертвы

16 июля 2017 13:49
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Новости Сирии. В северном пригороде Латакии, в подконтрольной властям прибрежной зоне в Рас-Шамре, прогремел мощный взрыв. По данным государственного телевидения страны, есть жертвы и пострадавшие. Сколько их – не уточняется. Власти считают произошедшее терактом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латакия сегодня – одна из самых безопасных провинций страны, она входит в зону деэскалации. Однако в последнее время боевики активизировались в регионе.

Добавим, в начале июля смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в Дамаске, жертвами теракта тогда стали 20 человек, десятки пострадали.

# Теракт # Фотофакт

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