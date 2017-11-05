В Сирии обнаружили машину со взрывчаткой, а также склады с оружием и боеприпасами

Новости Сирии. Сирийские военные обнаружили в городе начиненную взрывчаткой и химическими веществами машину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом же квартале нашли также склады с оружием и боеприпасами.

Буквально пару дней назад Дэйр-эз-Зор, ранее считавшийся последним оплотом «Исламского государств», был полностью освобожден от боевиков этой экстремистской организации. Однако террористы-одиночки еще воюют. Один из таких взорвал утром 5 ноября в лагере беженцев на окраине города автомобиль. В теракте погибли более 100 человек – мирные жители, женщины и дети.