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В Сирии обнаружили машину со взрывчаткой, а также склады с оружием и боеприпасами

05 ноября 2017 13:41
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Новости Сирии. Сирийские военные обнаружили в городе начиненную взрывчаткой и химическими веществами машину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом же квартале нашли также склады с оружием и боеприпасами.

Буквально пару дней назад Дэйр-эз-Зор, ранее считавшийся последним оплотом «Исламского государств», был полностью освобожден от боевиков этой экстремистской организации. Однако террористы-одиночки еще воюют. Один из таких взорвал утром 5 ноября в лагере беженцев на окраине города автомобиль. В теракте погибли более 100 человек – мирные жители, женщины и дети.

Около 100 человек погибли в теракте в Сирии: взрыв прогремел в лагере для беженцев

 

# Фотофакт # Терроризм

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