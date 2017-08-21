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В Сингапуре американский эсминец столкнулся с торговым судном: пропали без вести 10 моряков

21 августа 2017 08:23
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Новости Сигапура. После столкновения американского эсминца с торговым судном в районе Малаккского пролива пропали 10 моряков. Еще 5 травмированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сингапуре американский эсминец столкнулся с торговым судном: пропали без вести 10 моряков-1

У эсминца повреждена кормовая часть. Размер причиненного ущерба и степень тяжести травм экипажа оцениваются. Сейчас на месте ведутся поисково-спасательные работы, в которых задействованы авиация США и военно-морские силы Сингапура. По поводу инцидента будет проведено расследование.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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