В Сингапуре американский эсминец столкнулся с торговым судном: пропали без вести 10 моряков

Новости Сигапура. После столкновения американского эсминца с торговым судном в районе Малаккского пролива пропали 10 моряков. Еще 5 травмированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У эсминца повреждена кормовая часть. Размер причиненного ущерба и степень тяжести травм экипажа оцениваются. Сейчас на месте ведутся поисково-спасательные работы, в которых задействованы авиация США и военно-морские силы Сингапура. По поводу инцидента будет проведено расследование.