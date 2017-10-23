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В Швейцарии выясняют мотивы преступления 17-летнего латвийца, напавшего с топором на прохожих

23 октября 2017 08:01
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Новости Швейцарии. Полиция Швейцарии выясняет мотивы действий 17-летнего латвийца, который совершил нападение с топором на прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швейцарии выясняют мотивы преступления 17-летнего латвийца, напавшего с топором на прохожих-1

Трагедия разыгралась вечером 22 октября в небольшом городке Флумс. Подросток набросился на гулявших в сквере местных жителей, а затем скрылся на украденной машине и попал в аварию. Через некоторое время юноша объявился на заправке, где совершил второе нападение. Там его и задержали с применением оружия: злоумышленник был ранен.

Полиция не связывает инцидент с терроризмом и считает, что подросток действовал в одиночку.

В Швейцарии выясняют мотивы преступления 17-летнего латвийца, напавшего с топором на прохожих-4

За последние несколько дней это третий подобный эпизод нападения на людей в Европе. Аналогичные случаи были в Польше и Германии. 

 

# Фотофакт # Нападение

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