В Швейцарии выясняют мотивы преступления 17-летнего латвийца, напавшего с топором на прохожих

Новости Швейцарии. Полиция Швейцарии выясняет мотивы действий 17-летнего латвийца, который совершил нападение с топором на прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия разыгралась вечером 22 октября в небольшом городке Флумс. Подросток набросился на гулявших в сквере местных жителей, а затем скрылся на украденной машине и попал в аварию. Через некоторое время юноша объявился на заправке, где совершил второе нападение. Там его и задержали с применением оружия: злоумышленник был ранен.

Полиция не связывает инцидент с терроризмом и считает, что подросток действовал в одиночку.