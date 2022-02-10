В Швейцарии проведут референдум по вопросу запрета медицинских испытаний на животных

Согласно данным, только за 2020 год в ходе лабораторных испытаний погибло более 550 тысяч животных: мыши, крысы, собаки, кошки и даже лошади. И это еще не весь список животных, которые пострадали в ходе экспериментов. Несмотря на это, многие фармацевтические компании выступают против референдума. По их мнению, запрет остановит разработку новых лекарств и вынудит организации и ученых переехать за границу, что в результате повлияет на экономику страны в целом, так как именно продукция фармотрасли составляет почти половину швейцарского экспорта.