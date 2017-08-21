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В Швейцарии потерпел крушение легкомоторный самолет: погибли 3 человека

21 августа 2017 08:04
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Новости Швейцарии. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Швейцарии. Катастрофа произошла недалеко от тренировочного лагеря в кантоне Вале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швейцарии потерпел крушение легкомоторный самолет: погибли 3 человека-1

Очевидцы сообщают, что после падения воздушное судно загорелось. На борту находились 3 человека – все они погибли. Причины инцидента будут расследованы в ближайшее время. Пока основными версиями являются ошибка пилотирования или отказ двигателя.

# Фотофакт # Крушение

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