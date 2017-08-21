В Швейцарии потерпел крушение легкомоторный самолет: погибли 3 человека

Новости Швейцарии. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Швейцарии. Катастрофа произошла недалеко от тренировочного лагеря в кантоне Вале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидцы сообщают, что после падения воздушное судно загорелось. На борту находились 3 человека – все они погибли. Причины инцидента будут расследованы в ближайшее время. Пока основными версиями являются ошибка пилотирования или отказ двигателя.