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В Швейцарии полицейские обстреляли митингующих резиновыми пулями и распылили слезоточивый газ

03 апреля 2021 18:05
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Волна массовых протестов прокатилась по планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швейцарии полицейские обстреляли митингующих резиновыми пулями и распылили слезоточивый газ-1

На улицы Берлина и Штутгарта вышли тысячи противников карантинных ограничений. На данный момент обстановка мирная. За порядком следят сотни правоохранителей.

В Швейцарии полицейские обстреляли митингующих резиновыми пулями и распылили слезоточивый газ-4

В Швейцарии между тем антиковидная акция завершилась ожесточенными столкновениями. В городе Санкт-Галлен группа молодых людей забросала полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули. Как минимум 19 человек задержаны.

Мексиканские феминистки напали на полицейских с молотками, а в Белфасте силовиков забросали кирпичами

В Швейцарии полицейские обстреляли митингующих резиновыми пулями и распылили слезоточивый газ-7

В Мексике более 250 феминисток, вооруженных молотками и кирками, снесли металлическое ограждение у Национального дворца, а затем напали на полицейский кордон. Активистки выступают против насилия правоохранителей над женщинами. Поводом для возмущения стала гибель мигрантки, которая скончалась в ходе силового задержания. В результате столкновений пострадали более 30 человек. Серьезный ущерб нанесен инфраструктуре города. Здания и тротуары исписаны граффити.

# Акции протеста # Фотофакт

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