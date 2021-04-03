В Швейцарии полицейские обстреляли митингующих резиновыми пулями и распылили слезоточивый газ

Волна массовых протестов прокатилась по планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицы Берлина и Штутгарта вышли тысячи противников карантинных ограничений. На данный момент обстановка мирная. За порядком следят сотни правоохранителей.

В Швейцарии между тем антиковидная акция завершилась ожесточенными столкновениями. В городе Санкт-Галлен группа молодых людей забросала полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули. Как минимум 19 человек задержаны. Мексиканские феминистки напали на полицейских с молотками, а в Белфасте силовиков забросали кирпичами