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В Швейцарии открыли железнодорожный туннель через Альпы

14 декабря 2020 09:02
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Новости Швейцарии. В Швейцарии открыли железнодорожный туннель через Альпы. Его длина – почти 15,5 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Швейцарии открыли железнодорожный туннель через Альпы-1

Это третий, заключительный туннель в рамках проекта «Новые железнодорожные линии через Альпы». Первый построили еще в 2007 году. По оценкам экспертов, теперь начнется новая эра европейской мобильности. К примеру, время в пути товарных поездов из Италии в Северную Европу сократится на два часа.  

# Строительство # Фотофакт

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