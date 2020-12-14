Новости Швейцарии. В Швейцарии открыли железнодорожный туннель через Альпы. Его длина – почти 15,5 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это третий, заключительный туннель в рамках проекта «Новые железнодорожные линии через Альпы». Первый построили еще в 2007 году. По оценкам экспертов, теперь начнется новая эра европейской мобильности. К примеру, время в пути товарных поездов из Италии в Северную Европу сократится на два часа.