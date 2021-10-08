В Швейцарии несколько недель продолжаются протесты из-за обязательной вакцинации

Новости Швейцарии. В Швейцарии полиция задержала девять человек во время протестов против ковидных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для разгона демонстрантов правоохранители использовали водометы и резиновые пули. В стране уже несколько недель продолжаются протесты. Люди недовольны обязательной вакцинацией. Без зеленых паспортов запрещается посещать рестораны, спортивные залы и другие общественные места.