Прямой эфир

В Швейцарии несколько недель продолжаются протесты из-за обязательной вакцинации

08 октября 2021 08:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швейцарии. В Швейцарии полиция задержала девять человек во время протестов против ковидных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швейцарии несколько недель продолжаются протесты из-за обязательной вакцинации -1

Для разгона демонстрантов правоохранители использовали водометы и резиновые пули. В стране уже несколько недель продолжаются протесты. Люди недовольны обязательной вакцинацией. Без зеленых паспортов запрещается посещать рестораны, спортивные залы и другие общественные места.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше решением Конституционного суда национальные законы будут выше европейского права
08 октября 2021 08:40

В Польше решением Конституционного суда национальные законы будут выше европейского права

В Японии в результате землетрясения пострадали не менее 20 человек
08 октября 2021 06:37

В Японии в результате землетрясения пострадали не менее 20 человек

Евросоюз отказался принять Западные Балканы, но пообещал взамен инвестпакет на 30 млрд евро
07 октября 2021 19:46

Евросоюз отказался принять Западные Балканы, но пообещал взамен инвестпакет на 30 млрд евро