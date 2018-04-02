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В Швеции ввели налог, который скажется на стоимости авиабилетов

02 апреля 2018 09:07
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Новости Швеции. Летать в Швецию станет дороже: в стране ввели экологический налог, который скажется на стоимости авиаперелётов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швеции ввели налог, который скажется на стоимости авиабилетов-1

В зависимости от региона, сумма варьируется от 5,8 до 38,8 евро. Не коснется нововведение лишь детей до двухлетнего возраста и транзитных пассажиров. Цель поборов – минимизация выбросов углерода, к которым привело радикальное увеличение авиаперевозок. За инициативу высказались свыше половины жителей государства.

В Швеции ввели налог, который скажется на стоимости авиабилетов-4

# Авиасообщение # Фотофакт

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