В Швеции ввели налог, который скажется на стоимости авиабилетов

Новости Швеции. Летать в Швецию станет дороже: в стране ввели экологический налог, который скажется на стоимости авиаперелётов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зависимости от региона, сумма варьируется от 5,8 до 38,8 евро. Не коснется нововведение лишь детей до двухлетнего возраста и транзитных пассажиров. Цель поборов – минимизация выбросов углерода, к которым привело радикальное увеличение авиаперевозок. За инициативу высказались свыше половины жителей государства.