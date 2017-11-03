В Швеции в ночном клубе прогремел мощный взрыв: что известно

Новости Швеции. В одном из ночных клубов шведского города Мальме прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа».
Новости Швеции. В одном из ночных клубов шведского города Мальме прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа».
По словам местных жителей, он был таким сильным, что в ближайших домах тряслись стекла. Также полицейским сообщили, что перед инцидентом к клубу подъезжал неизвестный человек.
Правоохранители уже занимаются его поисками. Взрывотехники обследуют пострадавшее здание клуба. Сведения о погибших или раненых не поступали.