В Швеции умер основатель компании IKEA Ингвар Кампрад

Новости Швеции. 27 января в своем доме в Смоланде умер Ингвар Кампрад.

Как сообщается на сайте IKEA, с 1988 года Кампрад не работал в компании, но оставался на должности старшего советника.

Ингвар родился 30 марта 1926 года. Ещё ребёнком он начал продавать спички. Кампрад основал IKEA в 17 лет. С 1973 года мужчина проживал в Швейцарии и по состоянию на 2009 год был самым богатым её жителем. В 2014 году предприниматель вернулся в Швецию, чтобы быть ближе к семье.

На официальной странице IKEA в Twitter было размещено сообщение о смерти основателя компании. Под публикацией пользователи оставили несколько комментариев.

«Так трагично. Я никогда не встречался с вами, но я очень горжусь IKEA и тем, что сделала IKEA с точки зрения представления Швеции на карте мира. Горжусь работать с IKEA ICOM на протяжении многих лет. Покойтесь с миром, Ингвар»,

«Несколько раз я встречался с Ингваром, работая в IKEA. И меня всегда посещали мысли о том, каким он был харизматичным лидером, всю жизнь оставаясь скромным. Отличный урок для всех»,

«Каким потрясающим человеком он был! Покойтесь с миром».

Основатель компании IKEA скончался в окружении своих близких в возрасте 91 года после короткой болезни.