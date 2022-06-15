В Швеции рекордная инфляция за 30 лет. Из-за санкций против России цены продолжают расти

Рост цен в Европе продолжает бить рекорды. Так, в Швеции у населения все быстрее заканчиваются деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране зафиксирована рекордная инфляция за последние 30 лет.

Как рассказали в Центральном статистическом бюро Швеции, показатель превысил 7 %. Больше всего подорожали электроэнергия, топливо и товары легкой промышленности. Рост цен затронул и продукты питания. Стоимость овощей, фруктов и кофе в среднем увеличилась на 25-30 %. В большей степени страдают те, у кого нет сбережений. И, как считают аналитики крупнейшего банка Швеции, из-за западных санкций против России инфляция, а вместе с ней и цены продолжат расти.

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