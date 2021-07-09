В Швеции разбился самолёт. Все пассажиры и пилот погибли

Новости Швеции. 9 человек стали жертвами крушения небольшого самолета в Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в районе города Эребру вскоре после взлета воздушного судна. Лайнер упал буквально в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы. Вспыхнул пожар. На борту находились восемь парашютистов и пилот. Все они погибли.

Что стало причиной крушения, предстоит установить специалистам. На месте происшествия работают экстренные службы.