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В Швеции произошло очередное сожжение Корана

28 апреля 2024 11:57
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Активистка из Швеции Джейд Сандберг устроила акт сожжения Корана в Стокгольме, что вызвало возмущение турецкого телеканала A haber. Об этом пишет ТАСС.

Сандберг, причисляющая себя к священнослужителям и активистам, выступающим против ислама, собирается устроить аналогичную акцию в Мальмё 3 мая.

В Турции подобные акции подвергаются критике и требуют от полиции европейских стран принимать меры по их пресечению, а не ссылаться на свободу слова. Ранее подобные случаи уже приводили к напряжению между Турцией и скандинавскими странами.

# Международная политика

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