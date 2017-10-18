В Швеции прогремел взрыв у входа в полицейский участок: чудом никто не пострадал

Новости Швеции. С проявлениями, чуждыми мирной жизни, столкнулась Швеция. В городе Хельсингборг у входа в полицейский участок прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Само здание, а также ближайшие жилые дома серьезно повреждены. Взрывной волной выбито более 30 окон. Чудом никто не пострадал.