В Швеции мужчина в маске клоуна напал с ножом на юношу: пострадавший получил ранение

Новости Швеции. В Швеции мужчина в маске клоуна напал с ножом на юношу. Пострадавший получил легкое ранение в плечо.

К слову, это не первый случай атак людей в костюмах шутников на жителей в различных регионах королевства. На днях двое неизвестных напугали так женщину на юге страны.

Подобные инциденты в случались в ряде районов США минувшим летом. Переодетые в шутовские костюмы люди пытались напугать окружающих или нанести им телесные повреждения.

Целая серия таких же происшествий охватила Великобританию в последние два месяца. Полиция Швеции крайне обеспокоена распространением таких случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.