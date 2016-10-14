Прямой эфир

В Швеции мужчина в маске клоуна напал с ножом на юношу: пострадавший получил ранение

14 октября 2016 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швеции. В Швеции мужчина в маске клоуна напал с ножом на юношу. Пострадавший получил легкое ранение в плечо.

К слову, это не первый случай атак людей в костюмах шутников на жителей в различных регионах королевства. На днях двое неизвестных напугали так женщину на юге страны.

Подобные инциденты в случались в ряде районов США минувшим летом. Переодетые в шутовские костюмы люди пытались напугать окружающих или нанести им телесные повреждения.

Целая серия таких же происшествий охватила Великобританию в последние два месяца. Полиция Швеции крайне обеспокоена распространением таких случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Нападение

Другие новости рубрики

Все новости
В Южной Корее в туристическом автобусе случился пожар: погибло 10 человек
14 октября 2016 10:36

В Южной Корее в туристическом автобусе случился пожар: погибло 10 человек

На Бермудских островах из-за урагана Николь более 80 % жителей остались без света
14 октября 2016 08:03

На Бермудских островах из-за урагана Николь более 80 % жителей остались без света

В Нью-Йорке коляска с младенцем упала в шахту лифта с 23 этажа
14 октября 2016 07:58

В Нью-Йорке коляска с младенцем упала в шахту лифта с 23 этажа