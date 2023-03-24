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В штате Массачусетс сошёл с рельсов грузовой поезд – это не первый случай за 2023-й

24 марта 2023 09:20
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Новости США. В американском штате Массачусетс сошел с рельсов грузовой поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он принадлежит той же компании, состав которой в начале февраля стал причиной экологической катастрофы в Огайо.  

В штате Массачусетс сошёл с рельсов грузовой поезд – это не первый случай за 2023-й-1

На этот раз, как заявили в пожарном департаменте, опасных и токсичных веществ в вагонах нет. Тем не менее местных жителей призвали держаться подальше от места крушения. Как сообщается, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают аварийные бригады и эксперты, которым предстоит выяснить причины происшествия.  

В штате Массачусетс сошёл с рельсов грузовой поезд – это не первый случай за 2023-й-4

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# Авария # Новости США # Фотофакт

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