В Шри-Ланке слона и слониху, застрявших в яме, спасли с помощью экскаватора

Новости Шри-Ланки. Необычная спасательная операция развернулась в Шри-Ланке. Здесь местные жители спасли из ямы слонов с помощью экскаватора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ловушке животные провели не меньше двух дней. Вытащить слониху и ее отпрыска из ямы оказалось не так-то легко, пришлось звать на подмогу рабочих с техникой. Подкоп стал ступеньками для выхода семейства на свободу.