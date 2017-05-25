Прямой эфир

В Шри-Ланке слона и слониху, застрявших в яме, спасли с помощью экскаватора

25 мая 2017 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Шри-Ланки. Необычная спасательная операция развернулась в Шри-Ланке. Здесь местные жители спасли из ямы слонов с помощью экскаватора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Шри-Ланке слона и слониху, застрявших в яме, спасли с помощью экскаватора-1

В ловушке животные провели не меньше двух дней. Вытащить слониху и ее отпрыска из ямы оказалось не так-то легко, пришлось звать на подмогу рабочих с техникой. Подкоп стал ступеньками для выхода семейства на свободу.

# Человек и животные

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за ливней и затоплений в Ставропольском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации
25 мая 2017 09:53

Из-за ливней и затоплений в Ставропольском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации

В доме смертника, совершившего теракт в Манчестере, обнаружен цех по производству взрывчатки
25 мая 2017 07:26

В доме смертника, совершившего теракт в Манчестере, обнаружен цех по производству взрывчатки

В Индонезии террористы-смертники произвели взрывы у автобусной станции: погибли трое полицейских
25 мая 2017 06:42

В Индонезии террористы-смертники произвели взрывы у автобусной станции: погибли трое полицейских