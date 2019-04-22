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В Шри-Ланке обнаружили ещё две бомбы: одна взорвалась

22 апреля 2019 13:37
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Новости мира. Полиция Шри-Ланки сообщила об обнаружении почти 90 детонаторов для взрывных устройств в одном из районов Коломбо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они были найдены на частной автобусной стоянке в районе Петта.

В Шри-Ланке обнаружили ещё две бомбы: одна взорвалась-1

Кроме того, правоохранители обнаружили ещё две бомбы. Одну вблизи крупнейшего на острове международного аэропорта, другую – у здания церкви Святого Антония. Взрывчатку у аэропорта уничтожили.

В Шри-Ланке обнаружили ещё две бомбы: одна взорвалась-4

А когда сапёры попытались обезвредить бомбу у храма – она взорвалась. О пострадавших не сообщается.

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# Взрыв # Фотофакт

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