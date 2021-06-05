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В Шри-Ланке 10 дней горел танкер с нефтью. Сейчас власти пытаются предотвратить экологическую катастрофу

05 июня 2021 12:34
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Новости Шри-Ланки. Индия поможет Шри-Ланке предотвратить экологическую катастрофу из-за сгоревшего танкера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Судно почти десять дней горело, а потом затонуло. На нем находились 350 тонн нефти.

В Шри-Ланке 10 дней горел танкер с нефтью. Сейчас власти пытаются предотвратить экологическую катастрофу-1

К порту Коломбо уже отправили военные корабли. Сейчас берег острова очищают волонтеры.

Кроме этого, контейнеровоз перевозил различные химикаты и мелкие полиэтиленовые гранулы. Они покрыли акваторию острова в радиусе 80 километров. Власти острова запретили местным жителям заниматься рыбной ловлей, а туристам – заплывать в прибрежные воды.

# Экология # Фотофакт

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