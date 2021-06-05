В Шри-Ланке 10 дней горел танкер с нефтью. Сейчас власти пытаются предотвратить экологическую катастрофу

Новости Шри-Ланки. Индия поможет Шри-Ланке предотвратить экологическую катастрофу из-за сгоревшего танкера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Судно почти десять дней горело, а потом затонуло. На нем находились 350 тонн нефти.

К порту Коломбо уже отправили военные корабли. Сейчас берег острова очищают волонтеры.

Кроме этого, контейнеровоз перевозил различные химикаты и мелкие полиэтиленовые гранулы. Они покрыли акваторию острова в радиусе 80 километров. Власти острова запретили местным жителям заниматься рыбной ловлей, а туристам – заплывать в прибрежные воды.