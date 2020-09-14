В Шотландии девушка построила ресторан для ежей

Новости Великобритании. В Шотландии появился необычный ресторан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примечателен он своими посетителями – это ежики.
Новости Великобритании. В Шотландии появился необычный ресторан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примечателен он своими посетителями – это ежики.
В сад к визажистке из Эдинбурга по ночам нередко стали приходить колючие зверьки. Для незваных гостей девушка установила кормушку. Однако на записи с камеры наблюдения обнаружили, что один из ежей свалился с лестницы, пока шел за едой.
Тогда девушка решила смастерить дополнительные ступени из половинок кирпичей. Обновленная лестница ежикам понравилась: они легко по ней поднимались. Девушка гордится своей разработкой, ведь она сделала жизнь ночных гостей приятнее. Теперь к ежиному ресторатору полакомиться приходят до 8 зверьков за ночь.