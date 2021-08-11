В Шарм-эль-Шейхе достроили забор длиной 26 километров. Теперь попасть в город можно только через КПП

Через каждые 50 метров установлены камеры видеонаблюдения. Попасть в город теперь можно лишь через контрольно-пропускные пункты. На КПП у отдыхающих будут проверять документы, ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации. Каждую машину и автобус проверят с помощью сканера.