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В Шарм-эль-Шейхе достроили забор длиной 26 километров. Теперь попасть в город можно только через КПП

11 августа 2021 09:34
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Новости Египта. Туристы под защитой. Египетский курорт Шарм-эль-Шейх оградили 26-километровым забором с колючей проволокой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Шарм-эль-Шейхе достроили забор длиной 26 километров. Теперь попасть в город можно только через КПП-1

Через каждые 50 метров установлены камеры видеонаблюдения. Попасть в город теперь можно лишь через контрольно-пропускные пункты. На КПП у отдыхающих будут проверять документы, ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации. Каждую машину и автобус проверят с помощью сканера.

В Шарм-эль-Шейхе достроили забор длиной 26 километров. Теперь попасть в город можно только через КПП-4

Решение обнести Шарм-эль-Шейх забором было принято после теракта на борту российского самолета в 2015 году.

# Туризм # Фотофакт

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