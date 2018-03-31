В шанхайском метро запустили полностью автоматическую ветку

Новости Китая. В Шанхае запустили полностью автоматическую ветку метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый состав состоит из четырёх вагонов, которые вмещают более 700 пассажиров.
Новости Китая. В Шанхае запустили полностью автоматическую ветку метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый состав состоит из четырёх вагонов, которые вмещают более 700 пассажиров.
Для перемещения поездов используется система роликовых рельсовых направляющих. С её помощью состав передвигается более плавно и бесшумно, чем обычные поезда.
Теперь, после введения в эксплуатацию новой ветки, протяженность рельсового полотна шанхайской подземки составляет 673 километра. По этому показателю метрополитен одного из крупнейших китайских мегаполисов занимает первое место в мире.