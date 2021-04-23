В Шанхае во время пожара на заводе погибли восемь человек

Новости Китая. Восемь человек стали жертвами пожара в китайском Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя вспыхнуло на одном из промышленных предприятий города. Борьба с возгоранием продолжалась практически всю ночь. В тушении были задействованы десятки пожарных и более 30 единиц спецтехники. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела шести сотрудников завода и двоих пожарных.