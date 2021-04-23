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В Шанхае во время пожара на заводе погибли восемь человек

23 апреля 2021 10:16
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Новости Китая. Восемь человек стали жертвами пожара в китайском Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Шанхае во время пожара на заводе погибли восемь человек-1

Пламя вспыхнуло на одном из промышленных предприятий города. Борьба с возгоранием продолжалась практически всю ночь. В тушении были задействованы десятки пожарных и более 30 единиц спецтехники. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела шести сотрудников завода и двоих пожарных.

В Шанхае во время пожара на заводе погибли восемь человек-4

Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. На месте продолжают работать экстренные службы. Идет проливка конструкций.

# Пожар # Фотофакт

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