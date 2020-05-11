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В Шанхае после карантина открывается Disneyland

11 мая 2020 08:27
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Новости Китая. 11 мая в Шанхае после большого перерыва вновь откроется парк развлечений Disneyland, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Шанхае после карантина открывается Disneyland-1

Парк был закрыт в конце января из-за вспышки коронавируса. В начале марта некоторые объекты возобновили работу.

В Шанхае после карантина открывается Disneyland-4

В первые дни после открытия Disneyland количество посетителей будет ограничено, и туристам придется заранее бронировать туры.

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Большинство развлекательных аттракционов, шоу, магазины и рестораны Disneyland возобновят работу, но детские игровые площадки и театральные представления пока открыты не будут.

# Коронавирус # Фотофакт

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