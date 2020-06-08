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В Шанхае начались испытания нового препарата против коронавируса

08 июня 2020 12:07
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Новости Китая. В Шанхае начались клинические испытания нового препарата против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Шанхае начались испытания нового препарата против коронавируса-1

Он  был разработан местной компанией совместно с Институтом микробиологии. Препарат ввели внутривенно здоровым добровольцам.  

В Шанхае начались испытания нового препарата против коронавируса-4

Таким образом, специалисты намерены проверить его безопасность и иммуногенность. Предыдущие тесты показали, что данный препарат может быть использован как для предотвращения заражения COVID-19, так и в лечении заболевания. Результаты исследования помогут специалистам определять правильную дозировку для инфицированных людей.  

# Коронавирус # Фотофакт

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