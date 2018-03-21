В Шадринске школьница стреляла в одноклассников: пострадали семь человек

Новости России. Утром 21 марта в городе Шадринск школьница обстреляла одноклассников из пневматического оружия.
Как сообщает РИА Новости, 13-летняя ученица несколько раз выстрелила из оружия, принадлежащего её отцу. Семь человек получили синяки и ссадины. Госпитализация никому не потребовалась.
Девочка на учёте по делам несовершеннолетних не состояла.
Выясняются причины инцидента. Школа продолжила работу в штатном режиме.
С начала года в российских школах произошло уже несколько резонансных ЧП.
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