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В Шадринске школьница стреляла в одноклассников: пострадали семь человек

21 марта 2018 10:39
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Новости России. Утром 21 марта в городе Шадринск школьница обстреляла одноклассников из пневматического оружия.  

Как сообщает РИА Новости, 13-летняя ученица несколько раз выстрелила из оружия, принадлежащего её отцу. Семь человек получили синяки и ссадины. Госпитализация никому не потребовалась.  

Девочка на учёте по делам несовершеннолетних не состояла.  

Выясняются причины инцидента. Школа продолжила работу в штатном режиме.  

С начала года в российских школах произошло уже несколько резонансных ЧП.  

15 января в Перми два подростка устроили поножовщину в школе.  

Через несколько дней в Улан-Удэ старшеклассник пришёл в учебное заведение с топором и коктейлем Молотова.  

# Нападение

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