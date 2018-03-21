В Шадринске школьница стреляла в одноклассников: пострадали семь человек

Новости России. Утром 21 марта в городе Шадринск школьница обстреляла одноклассников из пневматического оружия.

Как сообщает РИА Новости, 13-летняя ученица несколько раз выстрелила из оружия, принадлежащего её отцу. Семь человек получили синяки и ссадины. Госпитализация никому не потребовалась.

Девочка на учёте по делам несовершеннолетних не состояла.

Выясняются причины инцидента. Школа продолжила работу в штатном режиме.

С начала года в российских школах произошло уже несколько резонансных ЧП.

15 января в Перми два подростка устроили поножовщину в школе.

Через несколько дней в Улан-Удэ старшеклассник пришёл в учебное заведение с топором и коктейлем Молотова.