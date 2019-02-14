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В Северной Македонии объявлен траур по жертвам ДТП

14 февраля 2019 09:26
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Новости мира. Двухдневный траур в память о жертвах крупного ДТП объявлен в Северной Македонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Северной Македонии объявлен траур по жертвам ДТП-1

Авария произошла вечером 13 февраля. Пассажирский автобус, перевозивший 50 человек, выехал на встречную полосу на трассе Скопье-Тетово.

В Северной Македонии объявлен траур по жертвам ДТП-4

После этого транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Погибли 14 человек. Более 30 получили различные травмы. Пострадавшие находятся в больнице. Несколько пациентов – в критическом состоянии.

# ДТП # Фотофакт

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