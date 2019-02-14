В Северной Македонии объявлен траур по жертвам ДТП

Новости мира. Двухдневный траур в память о жертвах крупного ДТП объявлен в Северной Македонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла вечером 13 февраля. Пассажирский автобус, перевозивший 50 человек, выехал на встречную полосу на трассе Скопье-Тетово.