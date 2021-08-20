В Северной Каролине во время наводнения погибли двое, ещё 20 человек пропали без вести

Новости США. Два человека погибли, еще 20 пропали без вести при наводнении, которое вызвал тропический шторм «Фред» в Северной Каролине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых районах снесены мосты и разрушены дороги.

Синоптики говорят, что шторм ослаб, но еще очень опасен. Местных жителей просят соблюдать максимальную осторожность и быть готовыми к возникновению мощных торнадо и усилению ветра, скорость которого может достигать 112 километров в час.