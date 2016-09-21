В Северной Каролине начались акции протеста после убийства полицейским вооруженного афроамериканца

Новости США. В Северной Каролине начались акции протеста после того, как полицейский застрелил вооруженного афроамериканца. Митингующие заблокировали одну из автомагистралей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время беспорядков пострадали более 10 правоохранителей.

Инцидент, ставший причиной бунта, произошел накануне. Патрульные во время рейда заметили вооруженного мужчину и открыли по нему огонь.

От полученных ранений афроамериканец скончался в больнице.

Семья погибшего утверждает, что у мужчины не было при себе оружия, а в руках он держал книгу.