В Северной Америке начинается праздничный сезон – 24 ноября отмечают День Благодарения

Новости США. 24 ноября главное блюдо за океаном – жареная индейка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. День благодарения без этого блюда не обходится ни в одной американской семье, но рост цен на мясо ставит под сомнение это утверждение. Не каждый может позволить себе такой деликатес.

Как бы там ни было, с этого дня в Северной Америке начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года. В Нью-Йорке о нем напомнит парад воздушных шаров. В их наполнении гелием участвуют около 100 добровольцев. Что из этого получится, узнаем совсем скоро.