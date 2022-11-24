Прямой эфир

В Северной Америке начинается праздничный сезон – 24 ноября отмечают День Благодарения

24 ноября 2022 08:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. 24 ноября главное блюдо за океаном – жареная индейка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. День благодарения без этого блюда не обходится ни в одной американской семье, но рост цен на мясо ставит под сомнение это утверждение. Не каждый может позволить себе такой деликатес.  

В Северной Америке начинается праздничный сезон – 24 ноября отмечают День Благодарения-1

Как бы там ни было, с этого дня в Северной Америке начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года. В Нью-Йорке о нем напомнит парад воздушных шаров. В их наполнении гелием участвуют около 100 добровольцев. Что из этого получится, узнаем совсем скоро.  

# Праздничные даты # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Румынию прибудут 8 истребителей и около 130 военных из Испании
24 ноября 2022 08:13

В Румынию прибудут 8 истребителей и около 130 военных из Испании

В США мужчина устроил стрельбу в ночном клубе – 5 человек погибли
24 ноября 2022 08:11

В США мужчина устроил стрельбу в ночном клубе – 5 человек погибли

Меньше стали тратить на еду, одежду и топливо. Немцы сокращают свои расходы из-за инфляции
24 ноября 2022 08:10

Меньше стали тратить на еду, одежду и топливо. Немцы сокращают свои расходы из-за инфляции