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В Севастополе фугасная часть ракеты ATACMS упала на крышу жилого дома

02 августа 2024 10:26
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Фугасная часть сбитой ракеты ATACMS попала в кровлю девятиэтажного дома в Севастополе, рассказал губернатор Михаил Развожаев. Об этом пишет РИА Новости.

Она застряла на техническом этаже, и никто не пострадал. Жильцы были экстренно эвакуированы, пока пиротехники не снимут сбитую часть.

Как только работы спецслужб будут закончены, все смогут отправиться домой. В ночь с пятницы на субботу силы ПВО РФ сбили в районе Севастополя больше четырех летательных объектов, часть обломков упала на городские улицы.

# Международная политика

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