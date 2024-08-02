В Севастополе фугасная часть ракеты ATACMS упала на крышу жилого дома

Фугасная часть сбитой ракеты ATACMS попала в кровлю девятиэтажного дома в Севастополе, рассказал губернатор Михаил Развожаев. Об этом пишет РИА Новости.

Она застряла на техническом этаже, и никто не пострадал. Жильцы были экстренно эвакуированы, пока пиротехники не снимут сбитую часть.

Как только работы спецслужб будут закончены, все смогут отправиться домой. В ночь с пятницы на субботу силы ПВО РФ сбили в районе Севастополя больше четырех летательных объектов, часть обломков упала на городские улицы.