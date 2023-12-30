В Сербии протестующие против результатов парламентских выборов начали организовывать стачки

В Сербии протестующие начинают организовывать стачки. Так, в Белграде студенты и активисты объявили сидячую забастовку и начали устанавливать палатки на проезжей части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они недовольны результатами недавних парламентских выборов, на которых победу одержала пропрезидентская коалиция. Участники акций требуют их аннулирования и проведения нового голосования. Власти страны же отрицают этот факт и указывают на вмешательство во внутреннюю ситуацию извне.