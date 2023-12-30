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В Сербии протестующие против результатов парламентских выборов начали организовывать стачки

30 декабря 2023 07:42
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В Сербии протестующие начинают организовывать стачки. Так, в Белграде студенты и активисты объявили сидячую забастовку и начали устанавливать палатки на проезжей части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сербии протестующие против результатов парламентских выборов начали организовывать стачки-1

Они недовольны результатами недавних парламентских выборов, на которых победу одержала пропрезидентская коалиция. Участники акций требуют их аннулирования и проведения нового голосования. Власти страны же отрицают этот факт и указывают на вмешательство во внутреннюю ситуацию извне.

# Акции протеста

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