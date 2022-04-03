В Сербии проходят президентские, парламентские и муниципальные выборы

Новости Сербии. В Сербии 3 апреля начались президентские, парламентские и муниципальные выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сербии. В Сербии 3 апреля начались президентские, парламентские и муниципальные выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Действующий президент страны Александр Вучич идет на второй срок. Именно его считают фаворитом этой избирательной кампании. Согласно данным соцопроса, Вучича и его Сербскую прогрессивную партию поддерживают 60 % населения. В выборах в Парламент участвуют 19 блоков политических партий. Чтобы пройти в законодательный орган страны, им надо набрать более 3 %. Избирательные участки сегодня будут открыты до 20:00. Проголосовать смогут более 6,5 миллиона человек.