В Сербии проходят президентские, парламентские и муниципальные выборы

Действующий президент страны Александр Вучич идет на второй срок. Именно его считают фаворитом этой избирательной кампании. Согласно данным соцопроса, Вучича и его Сербскую прогрессивную партию поддерживают 60 % населения. В выборах в Парламент участвуют 19 блоков политических партий. Чтобы пройти в законодательный орган страны, им надо набрать более 3 %. Избирательные участки сегодня будут открыты до 20:00. Проголосовать смогут более 6,5 миллиона человек.