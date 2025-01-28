В Сербии премьер подал в отставку на фоне протестов и раскола в обществе

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич ушел в отставку на волне массовых протестов. Он объявил об этом на внеочередном брифинге, отметив, что его партия обязана проявить ответственность. Об этом пишет РИА Новости.
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич ушел в отставку на волне массовых протестов. Он объявил об этом на внеочередном брифинге, отметив, что его партия обязана проявить ответственность. Об этом пишет РИА Новости.
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Мэр города Нови-Сада Милан Джурич также ушел в отставку. Решение Вучевича поддержал и президент страны Александр Вучич. Власти продолжат работу в соответствии с техническим мандатом.