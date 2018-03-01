В Сербии из-за морозов объявлен наивысший уровень опасности: из-за переохлаждения скончался мужчина

Новости Сербии. В Сербии из-за морозов и снегопадов объявлен наивысший уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Стало известно о первой жертве. Пожилой мужчина скончался из-за переохлаждения. Температурные показатели в некоторых районах приближаются к отметке в -20ºС.

В двух городах введен режим ЧС. Непрекращающиеся метели создают опасность для пешеходов и водителей. На уборку улиц брошены все силы, привлечены в том числе военнослужащие.