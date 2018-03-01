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В Сербии из-за морозов объявлен наивысший уровень опасности: из-за переохлаждения скончался мужчина

01 марта 2018 13:01
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Новости Сербии. В Сербии из-за морозов и снегопадов объявлен наивысший уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Стало известно о первой жертве. Пожилой мужчина скончался из-за переохлаждения. Температурные показатели в некоторых районах приближаются к отметке в -20ºС.

В Сербии из-за морозов объявлен наивысший уровень опасности: из-за переохлаждения скончался мужчина-1

В двух городах введен режим ЧС. Непрекращающиеся метели создают опасность для пешеходов и водителей. На уборку улиц брошены все силы, привлечены в том числе военнослужащие.

В Сербии из-за морозов объявлен наивысший уровень опасности: из-за переохлаждения скончался мужчина-4

Наивысший уровень тревоги сегодня действует и на территории Шотландии. Здесь осадки повлекли за собой сбой в работе автомобильного, транспортного авиа- и ж/д сообщения. Экстренные службы организовали доставку топлива на заправки и в жилища.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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