В Сенегале вспыхнули антиправительственные митинги. Люди не согласны с переносом президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дакаре протестующие устраивали беспорядки, жгли покрышки и перекрывали улицы. Также имели место столкновения с полицией. Для разгона митингующих использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Ранее Национальная ассамблея Сенегала проголосовала за перенос президентских выборов с конца февраля на декабрь и продлила мандат действующего руководителя страны, что вызвало огромное недовольство среди населения.