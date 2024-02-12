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В Сенегале вспыхнули антиправительственные митинги

12 февраля 2024 07:10
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В Сенегале вспыхнули антиправительственные митинги. Люди не согласны с переносом президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сенегале вспыхнули антиправительственные митинги-1

В Дакаре протестующие устраивали беспорядки, жгли покрышки и перекрывали улицы. Также имели место столкновения с полицией. Для разгона митингующих использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Ранее Национальная ассамблея Сенегала проголосовала за перенос президентских выборов с конца февраля на декабрь и продлила мандат действующего руководителя страны, что вызвало огромное недовольство среди населения.

# Акции протеста

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