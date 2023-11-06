В секторе Газа число жертв среди сотрудников ООН возросло до 88 человек

Число сотрудников Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которые стали жертвами с начала эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 88. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что это стало крупнейшей потерей за все время, которую понесла ООН в одном конфликте. В заявлении, которое подписали главы различных организаций, включая ООН, Всемирную продовольственную программу и ВОЗ, содержится призыв к сторонам конфликта соблюдать обязательства, принятые в рамках международного гуманитарного права.

Руководители гуманитарных ведомств указывают на необходимость поставок в сектор Газа воды, продуктов, медикаментов и топлива. Озвучено также требование немедленного освобождения всех заложников и защиты объектов гражданской инфраструктуры: медучреждений, убежищ и школ. «Необходимо немедленное гуманитарное прекращение огня. Прошло 30 дней. Довольно», – говорится в заявлении.