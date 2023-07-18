В секретных лабораториях в Британии досконально изучают подбитую российскую технику

Несколько танков РФ, которые были поражены во время украинского конфликта, доставлены в Британию. Их досконально изучают военные эксперты и ученые, чтобы понять, как противостоять российской технике. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на начштаба обороны ВС Великобритании Тони Радакина, приводит информацию ТАСС.

Радакин отметил, что работающие на Великобританию ученые щепетильно изучают каждую деталь российской техники. Это помогает выявить слабые стороны танков, понять, как с ними бороться и создать более эффективное вооружение.

Сообщается, что танки РФ были переданы сотрудникам военной научно-технической лаборатории, которая специализируется и на изучении химического, а также биооружия.