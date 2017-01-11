В Саратове для жителей взорвавшегося дома развернуты палатки и полевые кухни

Новости России. В результате взрыва бытового газа в жилом доме Саратова пострадали 10 человек.

Само строение полуразрушено: превратились в обломки все перекрытия между вторым и четвертым этажами.

В больницы пришлось отправить шестерых, в том числе троих детей. Состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое. Установлено, что практически разрушены три квартиры, серьезно пострадал один из подъездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.